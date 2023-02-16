Mehmet Tolunay Gul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Tolunay Gul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Tolunay Gul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Tolunay Gul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Tolunay Gul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Tolunay Gul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Tolunay Gul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Tolunay Gul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Tolunay Gul 12 Ekim 1996 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Tolunay Gul Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Tolunay Gul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mehmet Tolunay Gul'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Tolunay Gul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmet.tolunay80/

Mehmet Tolunay Gulboyu ve yaşı kaç

Mehmet Tolunay Gul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Tolunay Gul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mehmet Tolunay Gul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Tolunay Gul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2014 yılında Şekerspor

12 Şubat 2016 yılında Osmaniyespor FK

18 Ağu 2017 yılında 68 Aksaray Bld

1 Temmuz 2018 yılında Osmaniyespor FK

20 Ağu 2019 yılında Erbaaspor

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

Mehmet Tolunay Gul kimdir

Mehmet Tolunay Gul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Tolunay Gul şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Osmaniye Akdenizspor

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Mehmet Tolunay Gul nereli

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