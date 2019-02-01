Mehmet Topal cezalı duruma düştü
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan müsabakada Mehmet Topal gördüğü sarı kartla Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören tecrübeli futbolcu deplasmanda oynanacak olan Kayserispor müsabakasını kaçıracak.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.