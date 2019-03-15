Mehmet Topal Kadroda

Fenerbahçe'de bir süredir sakat olan Mehmet Topal, Sivasspor karşısında formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında formasına kavuştu. Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor maçına yetişti. Topal, ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: İHA