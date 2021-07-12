Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu. Peki Mehmet Topal kimdir? nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Topal hangi takımda? | Mehmet Topal instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

MEHMET TOPAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehemt Topal, 3 Mart 1986 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Mehmet Topal, üç farklı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir) Süper Lig şampiyonluğu yaşamış tek futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçmiştir. Mehmet Topal, ayrıca 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tek Türk futbolcudur. Çanakkale Dardanel, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'de forma giymiştir. 35 yaşında futbolcunun bugünlerde ise adı Beşiktaş ile anılmakta..

Mehmet Topal şimdiye kadar Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Eric Gerets, Michael Skibbe, Karl-Heinz Feldkamp, Frank Rijkaard, Unai Emery, Aykut Kocaman Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vítor Pereira gibi teknik direktörler ile çalışmıştır.

Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor'a transfer olan Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor'da başarılı futboluyla göz doldurdu. Mehmet Topal, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane oyuncusu ve Galatasaray'ın o zamanki teknik direktörü olan Gheorghe Hagi'nin tavsiyesi ile 2006-2007 sezonu başında Çanakkale Dardanelspor'dan, Galatasaray'a 1.000.000 $ karşılığında transfer edilmişti.

Valencia

2009-10 sezonu Mehmet'in Galatasaray'daki son yılı oldu. 12 Mayıs 2010 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Mehmet Topal'ın, önümüzdeki sezon Valencia'ya transferinde oyuncunun kendisi ve Valencia kulübü ile her konuda anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Topal La Liga' daki ilk golünü Sporting Gijon karşısında kaydetti. 2. golünü ise UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Stoke City'ye yaklaşık 30 metre mesafeden attı.

MEHMET TOPAL HANGİ TAKIMDA?

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sağlık kontrolünden geçen Mehmet Topal, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Deneyimli futbolcu, yayımlanan videoda "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti.

MEHMET TOPAL İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Mehmet Topal'ın resmi instagram hesabı bulunmamaktadır.