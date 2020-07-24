Mehmet Topal'dan flaş açıklamalar: "Önceki yılların acısını çıkardık"

Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir oyuncularında haklı gurur yaşanıyor. Ligde Başakşehir adını aldıktan 6 sene sonra şampiyon olarak tarih yazan İstanbul ekibinin tecrübeli orta saha oyuncusu İspanya'nın AS gazetesine konuştu. Mehmet Topal, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile şampiyonluk kazanarak, Süper Lig'de 3 farklı takımla kupa kaldıran ilk isim olmuştu.

Geride kalan üç - dört sezonda son haftalara kadar getirdikleri şampiyonluk yarışında başarısız olduklarını hatırlatan futbolcu, "Ancak bu sezon aynı hataları tekrarlamamak konusunda kararlıydık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık." ifadesini kullandı.

"ÖNCEKİ YILLARIN ACISINI ÇIKARDIK"

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Topal, "Sonu çok iyi biten zorlu bir yılı geride bıraktık. Zira kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir şeyi başarmaya çalışıyorduk. Önemli olan, şampiyonluğa ulaşmak ve önceki yılların acısını çıkarmaktı. Bu sezon üstümüzde hem yönetim hem de taraftarların baskısı vardı. Şampiyon olmak istediğimiz için biz bile kendi üstümüzde bir baskı yarattık." şeklinde konuştu.

MEHMET TOPAL'IN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'in yolunu tutan Mehmet Topal, Başakşehir formasıyla toplamda 30 maça çıktı. Gol katkısı sunamayan tecrübeli orta saha bir asist yaptı.