Mehmet Topal'ın geleceği belli oldu!

Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, 3 farklı kulüpte Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti. Başakşehir'den önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş ve şampiyon olmuş tecrübeli ismin Başakşehir'de kalacağı belirtildi.

Medipol Başakşehir’de Topal, aynı ligden üç farklı takımda şampiyon olarak Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ TALİP OLMUŞTU

Gösterdiği performans ile transfer listelerinin başında yer alan Mehmet Topal'a başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından Başakşehir'deki geleceği merak edilen tecrübeli futbolcu ile ilgili detaylara Skorer ulaştı.

Sezon başında Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mili yıldızın opsiyonu kullanacağı öğrenildi.

Son şampiyon gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edeceği için Mehmet Topal'ın tecrübesinden faydalanmak istiyor.



34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir'de Avrupa Kupaları ve Süper Lig dahil olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

