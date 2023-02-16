Mehmet Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Tosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Tosun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Tosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Tosun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Tosun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Tosun 1 Eylül 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Tosun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Tosun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 22 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Mehmet Tosun'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Tosun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tosunm10/

Mehmet Tosunboyu ve yaşı kaç

Mehmet Tosun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Tosun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Tosun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Tosun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2011 yılında Eyüpspor

3 Şubat 2014 yılında Batman Petrol

30 Haziran 2014 yılında Eyüpspor

31 Ocak 2018 yılında Hatayspor

15 Ocak 2019 yılında Sancaktepe Bld

18 Temmuz 2019 yılında Afyonspor

7 Ocak 2020 yılında Nevşehir Bld

22 Ağu 2020 yılında Bld Derince

Mehmet Tosun kimdir

Mehmet Tosun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Tosun şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Besiktas Istanbul (2005), Istanbul Genclerbirligi (2005-2008), Kasimpasa (2008-2010)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehmet Tosun nereli

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