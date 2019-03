Mehmet Umur: İstanbul’daki en güzel barınak Bakırköy’de olacak

İBB'nin sokak hayvanlarına yönelik mobil hizmet aracı Vetbüs'ü ziyaret eden AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, "Tüm sokak hayvanlarımızı sahiplenerek burada bir barınak düşünüyoruz, İstanbul'daki en güzel barınak Bakırköy'de olacak" dedi.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan, İBB'nin sokak hayvanlarına yönelik mobil hizmet aracı Vetbüs'ü ziyaret etti. Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Başkan Adayı Umur, sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi çalışmaları olduğuna dikkat çekti.

"HAYVANLARIMIZLA İLGİLİ BÜYÜK BİR KOMPLEKS YAPACAĞIZ"

Her zaman hayvanların yanında olduğunu dile getiren Umur, "Belediye Başkanı olduğum andan itibaren sokak hayvanlarına çok önem vereceğiz. Bakırköy'de yaşayan tüm can dostlarımıza yönelik mega bir projemiz var. Hayvanlarımızla ilgili büyük bir kompleks yapacağız. Tüm can dostlarımızı otelde ağırlayacağız. Bakırköy'deki 15 mahallemizde komşularımız yazın ya da kışın tatile gittiklerinde hayvanlarını bize teslim edecekler. Biz de sağlık taramasından geçirdikten sonra konaklatacağız. Ayrıca tüm sokak hayvanlarımızı sahiplenerek burada bir barınak düşünüyoruz. İstanbul'daki en güzel barınak Bakırköy'de olacak. 31 Mart'ta Bakırköy Belediye Başkanı olursam 1 Nisan'dan itibaren Bakırköy'ün kaderini değiştirme adına güzel işler yapacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA