Mehmet Yalçın Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz'ın biyografisi

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde akademisyen olan Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz'ın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Mehmet Yalçın Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz'ın biyografisi...

MEHMET YALÇIN YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Yalçın Yılmaz 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı'nda yapmıştır.

Doktorasını ise yine İstanbul Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü'nde tamamlamıştır.

Yüksek Lisans'ta 'Türk Din Musikisinde Mersiyeler ve Mersiyehanlar' tezini yayınlayan Yılmaz, Doktorada 'Türk Dil Planlaması Bağlamında Türk Dil Kurumu: 1932-1951' başlıklı tezi yayımlamıştı.