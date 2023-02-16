Mehmet Yanikara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Yanikara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Yanikara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Yanikara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Yanikara 15 Nisan 2003 tarihinde Burdur şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Yanıkara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Yanikara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE CONSULTING MANAGEMENT yapmaktadır. Mehmet Yanikara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Yanikara'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Yanikara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Yanikara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehmet Yanikara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Yanikara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2020 yılında Antalyaspor U19

25 Ağu 2022 yılında Bayburt Öİ

28 Aralık 2022 yılında Antalyaspor U19

27 Ocak 2023 yılında Adıyaman FK

Mehmet Yanikara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Yanikara şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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