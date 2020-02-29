Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ortaya koydu"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Çaykur Rizespor karşısında takım, karakterini ikinci yarı ortaya koyduğunu söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, takımın karakteri ikinci yarı ortaya koyduğunu belirterek, "Baskı ve stres oyuncular üzerindeki baskı böyle şeylere neden olabiliyor. Aslında oyuncularımız bu baskıyı, stresi kaldırabilecek kapasitede oyuncular o yüzden ikinci yarı farklarını gösterdiler ve böyle bir skor geldi" dedi.

Maçları tek tek düşündüklerini belirten Alp, "Bundan sonrası için önümüzde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Fenerbahçe maçı var. Bu maç bittikten sonra Gaziahtep maçı ve ondan sonra erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağız. Bundan sonra artık 14 maçı bir bütün olarak düşünmük doğru değil. Her maçı maç maç düşüneceğiz. İlk maçta Fenerbahçe karşısında avantajlı bir skor ile İstanbul'a gitmek istiyoruz. Her maçı tek tek düşünmek gerekiyor doğrusu da bu bence" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Novak'ın sezon sonu Galatasaray'a gideceği yönünde bir takın iddiaların olduğunu sorması üzerine Alp, "Onların tarafından ne olduğunu bilemem ama bizim tarafımızdan Novak ile aramızda bir sıkıntı yok. Süreç kendi seyrinde devam ediyor. Olması gerektiği gibi gidiyor. Hiç bir sıkıntı yok. Novak kalmak istiyor bizde kalmasını istiyoruz. Sezon sonunda sonuçlanır. Oyuncu gitmek istemiyor. Biz de bırakmak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA