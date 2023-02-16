Mehmet Yildizac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Yildizac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Yildizac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Yildizac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Yildizac 2 Haziran 1998 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Mustafa Yıldızaç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Yildizac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCB MENEJERLİK LTD ŞTİ yapmaktadır. Mehmet Yildizac, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Yildizac'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Yildizac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yildizaccc/

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Mehmet Yildizac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Yildizac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Yildizac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Yildizac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında Körfez SK Alt

1 Temmuz 2017 yılında Kocaeli Birlik

4 Ocak 2019 yılında Alibeyköy

25 Ağu 2020 yılında Edirne Bld

3 Eylül 2021 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Mehmet Yildizac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Yildizac şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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