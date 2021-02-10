Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Başakşehir arasında oynanan çeyrek final maçında, Mesut Özil'in oyuna girmeye hazırlandığı sırada kameralara yansıyan Mehmet Yozgatlı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Peki, Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

MEHMET YOZGATLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

9 Ocak 1979 tarihinde Almanya'nın Melle kentinde dünyaya gelen Mehmet Yozgatlı, eski milli futbolcu ve antrenördür. Şu sıralar Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un yardımcılığını üstlenen Yozgatlı, futbol kariyerinde de sarı-lacivertli formayı giymişti.

Futbola, İstanbulspor'da başlayan Mehmet Yozgatlı sırasıyla, Galatasaray, Adanaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da forma giydi. Kariyerini Rizespor'da tamamlayan Yozgatlı, 2012 yılında alt lig takımlarıyla birlikte antrenörlük kariyerine adım attı.

10 kez millî takımlara çağrılan Mehmet Yozgatlı, 1 kez Türkiye U-19, 6 kez Türkiye U-21, 3 kez de Türkiye A2 millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 10 kez millî formayı giymiştir ve bu maçlarda toplam 6 golü bulunmaktadır.