Gratis Sevgililer Günü İndirimleri 2021 | Gratis Sevgililer Günü İndirimleri ne zaman?Ahşap İskelet Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?Son dakika | 2020 Ekim ayı işsizlik verileri açıklandıAhşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?Müge Anlı canlı yayını bugün 10 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEAhşap Ev İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!Christoph Daum'dan, Fenerbahçelileri heyecanlandıran 'İstanbul' paylaşımı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcılarından Mehmet Yozgatlı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında geldi. Peki, Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Başakşehir arasında oynanan çeyrek final maçında, Mesut Özil'in oyuna girmeye hazırlandığı sırada kameralara yansıyan Mehmet Yozgatlı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Peki, Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

MEHMET YOZGATLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

9 Ocak 1979 tarihinde Almanya'nın Melle kentinde dünyaya gelen Mehmet Yozgatlı, eski milli futbolcu ve antrenördür. Şu sıralar Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un yardımcılığını üstlenen Yozgatlı, futbol kariyerinde de sarı-lacivertli formayı giymişti. 

Mehmet Yozgatlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yozgatlı hangi takımlarda oynadı?

Futbola, İstanbulspor'da başlayan Mehmet Yozgatlı sırasıyla, Galatasaray, Adanaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da forma giydi. Kariyerini Rizespor'da tamamlayan Yozgatlı, 2012 yılında alt lig takımlarıyla birlikte antrenörlük kariyerine adım attı.

10 kez millî takımlara çağrılan Mehmet Yozgatlı, 1 kez Türkiye U-19, 6 kez Türkiye U-21, 3 kez de Türkiye A2 millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 10 kez millî formayı giymiştir ve bu maçlarda toplam 6 golü bulunmaktadır.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT