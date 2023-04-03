Mehmet Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Yuksel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Yuksel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Yuksel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Yuksel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Yuksel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Yuksel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Yuksel 16 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda,Türk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Yuksel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Yuksel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Yuksel'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehmet Yukselboyu ve yaşı kaç

Mehmet Yuksel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Yuksel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2018 yılında Kon. HFC U19

1 Temmuz 2020 yılında Kon. HFC U21

1 Temmuz 2021 yılında Koninklijke HFC

1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21

Mehmet Yuksel kimdir

Mehmet Yuksel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Yuksel şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olympia Haarlem, Stormvogels, Zeeburgia (-2017), FC Twente (2017-2018), Koninklijke HFC (2018-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mehmet Yuksel nereli

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