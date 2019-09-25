Mehmet Yüzüğüler son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir'de, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'in babası Nazilli Eski Belediye Başkanı ve eski Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Nazilli Eski Belediye Başkanı ve eski Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler için bugün Nazilli Belediyesi önünde tören düzenlenecek. Yüzügüler, törenin ardından öğle namazına müteakip Nazilli Merkez Koca Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında defnedilecek.

Mehmet Yüzügüler kimdir?

Mehmet Yüzügüler, 1947 yılında Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İsabeyli ve Nazilli'de tamamlayan Yüzügüler, 1971 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına ve Adalet Partisi Nazilli Gençlik kollarında siyasi yaşama başladı. Adalet Partisi Gençlik kollarında kısa süre sonra gençlik kolları başkanı seçilen genç inşaat mühendisi Mehmet Yüzügüler gençlik kollarında gösterdiği başarıdan sonra partisinin ilçe yönetimine girmeyi başardı.

12 Eylül 1980 darbesine kadar Adalet Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı 2. Başkanlığı yapan Mehmet Yüzügüler darbe sonrasında yeni oluşan Anavatan Partisinde siyasete devam ederek 1984 yılında seçimlere girerek Nazilli Belediye Başkanı seçildi. 3 yıl Nazilli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yüzügüler, 1987 milletvekili genel seçimlerinde ANAP Genel Başkanı Turgut Özal tarafından 2. sıra Aydın 2. bölge milletvekili adayı gösterildi ve milletvekili oldu.

ANAP Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler gerek partisindeki, gerekse TBMM'deki başarılı çalışmaları nedeniyle Ulaştırma ve Bayındırlık Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelikleri de yaptı.

Yüzügüler, Anavatan Partisi içinde kısa sürede gösterdiği başarılar nedeniyle Genel Başkan Turgut Özal tarafından ANAP M.K.Y.K. üyeliğine, seçim işleri başkanlığı ve propaganda başkan yardımcılığına getirildi. Mehmet Yüzügüler 1991 milletvekilliği genel seçiminde milletvekili adayı olmayarak siyasete veda etti.

Nazilli Belediye Başkanlığı ve Aydın Milletvekilliği dönemlerinde sağlam karakteri, renkli kişiliği ile Nazilli ve Aydın Halkının sevgi ve saygısını kazanan Mehmet Yüzügüler, 1991 yılından bu yana inşaat mühendisliği mesleğini son 2 yıl öncesine kadar da sürdürmekteydi.

Kaynak: İHA