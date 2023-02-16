Mehmetcan Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmetcan Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmetcan Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmetcan Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmetcan Yildirim 6 Ağu 2001 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmetcan Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmetcan Yildirim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmetcan Yildirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmetcan Yildirim'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmetcan Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mehmetyldrm11/

Mehmetcan Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmetcan Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmetcan Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmetcan Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

15 Eylül 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2022 yılında Gençlerbirliği

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Mehmetcan Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmetcan Yildirim şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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