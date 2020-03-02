Mehmetçik için camilerde "zafer" duası okundu
HAKKARİ (AA) - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.Ardından Mehmetçiğin...
HAKKARİ (AA) - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hakkari'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Hacı Sait Camisi'nde sabah namazından önce Fetih Suresi okundu.
Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.
Kaynak: AA
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