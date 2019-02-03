Mehmetçik için hüzün ve gurur dolu uğurlama

Tokat şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan asker uğurlamalarında eğlence, hüzün ve gurur birlikte yaşandı.

Tokat'ta 1999/1 tertip erlerin vatani görevlerini yapacakları birliklerin belirlenmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi kentte de asker uğurlamaları başladı. Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminalinde peygamber ocağına yolcu edilen onlarca Mehmetçik, görev yerlerine farklı sürprizlerle uğurlandı. Cümbüş ekipleri ve araç müzik setleri vasıtasıyla Tokat Sarması çalınarak uğurlanan Mehmetçikler; yolculukları öncesinde arkadaş, akraba ve aileleriyle doyasıya eğlendi. Mehmetçikler ve aileleri için en zor kısım ise otobüslerin hareket saatinin geldiği anlar oldu. Bir askerin otobüse binmeden önce sırtındaki asker şalını annesinin boynuna bağladıktan sonra el öpüp sarılması ile duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama gecesi Mehmetçikler havalara atıldıktan sonra otobüslere kucakta bindirilmesiyle son buldu.

Tokat Gönüllü İyilik Elçileri de gecenin geç saatlerine kadar süren uğurlamalarda hem askerlerin hem de asker ailelerinin yanında oldu. Gönüllü elçiler adına konuşan Fatma Esin Tuna yaptığı açıklamada; "Son günlerde hemen hemen her akşam asker uğurlamaları için gönüllü arkadaşlarımızla birlikte şehirlerarası otobüs terminaline geliyoruz. Askerlerimizin uğurlanmasında ailelerin yanında olarak onlara manevi destek olmaya çalışıyoruz. Böyle zamanlarda birlik ve beraberlik göstermek çok önemli. Mehmetçiklerimizin yüce görevlerini başarıyla tamamlayıp, sağlıkla ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA