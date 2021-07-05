Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık telaşı başladı. Vatandaşların büyük bir kısmı kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek istiyor. Bu bakımdan Mehmetçik Vakfı aracılığıyla kurban kesmek isteyenler, Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları ne kadar, kaç TL? Bağış hangi bankaya yatırılıyor? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte merak edilenler...

MEHMETÇİK VAKFI KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

1995 yılından beri vekaleten kurban kesim işlemlerini yürüten Mehmetçik Vakfı, bu yıl da kurban bağışlarını kabul ediyor. Kurban bağışı fiyatları resmi web sitesinde yayımlandı. Buna göre vekaleten kurban bağışı 1.355 TL olarak açıklandı. Ayrıca döviz kaynaklı bağışlarda fiyatlar 160 ABD doları ve 130 Euro olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyenler Mehmetçik Vakfı sitesinden bağış yapmak için tıklayın sekmesi ile işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yurt içi son bağış tarihi 19 Temmuz, döviz kaynaklı başvurularda son tarih 16 Temmuz, online bağış başvuruları ise 20 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAĞIŞ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Ödemelerin hangi bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar için de bilgilendirmeler yapıldı. Buna göre banka aracılığı ile bağış yapmak isteyenlerin işlemlerini gerçekleştirebileceği bankalar şu şekilde; Akbank, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Şekerbank, QNB Finansbank ve TEB.

Mehmetçik Vakfı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir.

Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için tüm şehit ve gazi Mehmetçik aileleri adına teşekkür ederiz.

Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. (Belirlenen hisse sayısının dolması halinde bağış kabulü sonlandırılacaktır) Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihi 19 Temmuz Pazartesi saat 12.30’dur. Yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 16 Temmuz Cuma saat 16.00’dır. Vakıf online bağış sisteminden ise 20 Temmuz Salı saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir."

KURBAN KESİMİ HANGİ KOŞULLARDA YAPILIYOR?

Kurban bağışı yapacak vatandaşlar bir takım konuları merak ediyor. Bunların başında ise dini vecibelere uyulup uyulmadığı geliyor. Kurban kesim faaliyetleri aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmektedir:

Modern tesislerde, hijyenik koşullarda,

Her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli huzurunda,

Veteriner denetiminde,

Noter gözetiminde,

Din görevlisi nezaretinde,

Dini vasıflara uygun kurbanlıklar seçilerek yapılmaktadır.

Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerindeki şehit ve gazi ailelerine taze et olarak, bir bölümü de tüm şehit yakınları ve gaziler ile kurban bağışında bulunan bağışçılarımıza üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gr. konserve kavurma olarak gönderilmektedir. Kurban etinin dağıtılamayan kısmı ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil şehit yakınları ve gazi Mehmetçiklerimiz ile çocuklarına yardım için kullanılmaktadır.

Kurban bayramı dönemi dışında gerçekleşen vekâleten adak kurban bağışına ilişkin olarak sürekli bir organizasyonu gerçekleştirmediğimiz için adak kurbanı ile ilgili müracaatların bu organizasyonu gerçekleştiren kurumlara yapılması gerekmektedir.