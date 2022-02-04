Mehmetçik Yunanlara insanlık dersi verdi! Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere kucak açtı!

Yıllardır süregelen Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı müdahaleleri ve ölüme terk etmelerine bir yenisi daha eklendi. Hudut birlikleri, Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarında 14 göçmen tespit edildi. Yunanistan tarafından sınır hattından geri itildiği öğrenilen ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan biri kadın 14 düzensiz göçmene yardım eli uzatan Mehmetçik bir kez daha insanlık dersi verdi.

VÜCUTLARINDA DARP İZİNE RASTLANDI

Somali ve Suriye uyruklu oldukları saptanan düzensiz göçmenlere Mehmetçik tarafından kıyafet ve yiyecek verildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanan, hipotermi başlangıcı tespit edilen iki düzensiz göçmen Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"İKİ GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPTILAR"

Göçmenlerden Suriye uyruklu Hüsam El Halaf, gazetecilere, iki gün önce sınırdan Yunanistan tarafına geçtiğini söyledi. Yunan askerlerinin kendisini yakaladığını anlatan Halaf, "Yunanistan tarafından bizi kampa götürdüler. İki gün aç ve susuz kaldık. Kadın erkek fark etmeden işkence gördük. Bize demirle vurdular. Telefon ve paralarımızı aldılar. Nehre getirdikleri zaman üzerimizi soydular ve bizi Türkiye tarafına attılar. Türkiye tarafına geçtiğimizde Türk askerleri bize ayakkabı ve mont verdiler. İki arkadaşımız yaralıydı onları hastaneye götürdüler." şeklinde konuştu.