Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler

Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "Mehmetçiklerimize kan bağış" adı altında bir etkinlik düzenledi.

Eskişehir Valilik meydanında başlatılan kan bağışı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar adeta kuyruk oluşturdu. Saat 20.00'ye kadar devam edecek olan etkinliğe Osmanlı Turan Ocakların önderliğinde 15 dernek, vakıf ve odaların üyeleri de katıldı.

Etkinlik ile ilgili bir basın açıklama yapan Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Neslihan Yürüksoy, "Osmanlı Turan ocakları olarak kuruluşumuzdan bu yana ofis dernekçiliğinden ziyade, halkla beraber toplum yararına göstermiş olduğumuz faaliyetlerin bir yenisini daha Eskişehir'imizin güzide sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdik. Bu kez kahraman Türk ordusunun Yılmaz neferleri olan, Mehmetçiğimize kan bağışı organizasyonumuzla, devletimizin ordumuzun yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Osmanlı Turan ocakları olarak, bugüne kadar, sınır ötesine yapılan bütün harekatları, nasıl desteklediysek, bugün de Fırat'ın doğusuna yapılan, Barış Pınarı Harekatı'nı canı gönülden desteklediğimizi, buradan açık bir dille ifade etmek istiyorum. Düzenlediğimiz Mehmetçiğe kan bağışı organizasyonumuza, katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Şer odaklarına karşı verilen bu mücadele de, Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Tüm halkımıza göstermiş olduğu bu duyarlı ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA