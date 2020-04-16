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  3. Mehmetçik’ten 3170 rakımda vatan nöbeti

Mehmetçik’ten 3170 rakımda vatan nöbeti

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari İkiyakalar'da 3170 rakımda eksi 10 derecede nöbet tutan Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

Mehmetçik’ten 3170 rakımda vatan nöbeti

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari İkiyakalar'da 3170 rakımda eksi 10 derecede nöbet tutan Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda bile bin canımız olsa bin kez veririz uğruna" notuyla Hakkari İkiyakalar'da 3170 rakımda eksi 10 derecede nöbet tutan askerin videosunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilen videoda nöbet tutan asker, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluk bölgemde korumakla görevli gözetlemeciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: İHA




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