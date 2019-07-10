Mehmetçik’ten nikahı kıyılan ablasına sürpriz

Hakkari Şemdinli'de görev yapan Uzman Çavuş Hüseyin Kozan, Afyonkarahisar'da nikahı kıyılan ablasına sürpriz yaparak çifte mutluluk yaşattı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediye personeli Nazife ve Mehmet Kozan'ın kızı Hacer Kozan ile Faize ve Ali çiftinin oğlu Barış Yiğit'in nikâhını kıydı. Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi Nikah Salonunda çok sayıda davetlinin katıldığı nikâh töreninde çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Zeybek, genç çifti tebrik ederek sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir ömür geçirmelerini temenni etti. Duygusal anların yaşandığı nikâh töreninde, Hacer Kozan'ın Hakkâri Şemdinli'de görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Hüseyin Kozan da daha önce katılamayacağını bildirmişti. Nikahın başladığı esnada salona giren Kozan, hem ablasına hem de ailesine büyük bir sürpriz çifte mutluluk yaşattı.

Sürprizden haberdar olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in anonsuyla nikâh salonuna giren Uzman Çavuş Kozan, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA