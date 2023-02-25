Mehrac Bakhshaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrac Bakhshaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehrac Bakhshaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehrac Bakhshaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehrac Bakhshaly 11 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mehrac Rasif oğlu Baxşalı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehrac Bakhshaly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Mehrac Bakhshaly, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mehrac Bakhshaly'nin FK Qabala ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehrac Bakhshaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehrac Bakhshaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehrac Bakhshaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehrac Bakhshaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Mehrac Bakhshaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehrac Bakhshaly şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Mehrac Bakhshaly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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