Mehran Ahmadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehran Ahmadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehran Ahmadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehran Ahmadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehran Ahmadi 26 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهران احمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehran Ahmadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehran Ahmadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mehran Ahmadi'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehran Ahmadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehran Ahmadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehran Ahmadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehran Ahmadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Be'sat K

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan Novin

23 Aralık 2018 yılında Be'sat K

22 Temmuz 2019 yılında Kheybar FC

13 Eylül 2021 yılında Malavan

Mehran Ahmadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehran Ahmadi şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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