Mehran Derakhshan Mehr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehran Derakhshan Mehr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehran Derakhshan Mehr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehran Derakhshan Mehr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehran Derakhshan Mehr 10 Ağustos 1998 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهران درخشان مهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehran Derakhshan Mehr Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Mehran Derakhshan Mehr, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehran Derakhshan Mehr'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehran Derakhshan Mehr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehran Derakhshan Mehr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehran Derakhshan Mehr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehran Derakhshan Mehr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zob Ahan

14 Ekim 2020 yılında Foolad

2 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

27 Ocak 2023 yılında Zob Ahan

Mehran Derakhshan Mehr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehran Derakhshan Mehr şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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