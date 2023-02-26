Mehran Heydari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehran Heydari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehran Heydari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehran Heydari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehran Heydari 26 Nisan 2001 tarihinde Rafsanjan, Kerman şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهران حیدری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehran Heydari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mehran Heydari'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehran Heydari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehran Heydari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehran Heydari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehran Heydari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2019 yılında Oghab Teh. U21

26 Ekim 2019 yılında Niroye Zam U21

18 Şubat 2021 yılında Mes Rafs U21

15 Eylül 2021 yılında Mes Rafsanjan

Mehran Heydari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehran Heydari şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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