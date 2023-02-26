Mehran Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehran Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehran Mousavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehran Mousavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehran Mousavi 20 Nisan 1991 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Seyed Mehran Mousavi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehran Mousavi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VALIANT SPORTS yapmaktadır. Mehran Mousavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehran Mousavi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehran Mousavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehran Mousavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehran Mousavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehran Mousavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2013 yılında Caspian Qazvin

1 Temmuz 2014 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2015 yılında Sh. Ardabil

3 Ocak 2016 yılında Rah Ahan

26 Aralık 2016 yılında Paykan FC

20 Eylül 2020 yılında Foolad

1 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Mehran Mousavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehran Mousavi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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