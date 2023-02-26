Mehran Nafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehran Nafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehran Nafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehran Nafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehran Nafari {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهران نفری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehran Nafari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehran Nafari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehran Nafari'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mehran Nafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehran Nafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehran Nafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehran Nafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sepahan FC U21

23 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Mehran Nafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehran Nafari şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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