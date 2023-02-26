Mehrdad Rezaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrdad Rezaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehrdad Rezaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehrdad Rezaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehrdad Rezaei 25 Ağustos 1990 tarihinde Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهرداد رضايی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehrdad Rezaei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehrdad Rezaei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mehrdad Rezaei'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehrdad Rezaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehrdad Rezaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehrdad Rezaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehrdad Rezaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında PAS Hamedan

1 Temmuz 2014 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2015 yılında Padideh

6 Temmuz 2016 yılında Baadraan

11 Temmuz 2018 yılında Oxin Alborz

13 Ağustos 2019 yılında Mes Rafsanjan

Mehrdad Rezaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehrdad Rezaei şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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