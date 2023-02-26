Mehrshad Asadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrshad Asadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehrshad Asadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehrshad Asadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehrshad Asadi 7 Ekim 2001 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهرشاد اسدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehrshad Asadi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehrshad Asadi'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mehrshad Asadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehrshad Asadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehrshad Asadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehrshad Asadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Mehrshad Asadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehrshad Asadi şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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