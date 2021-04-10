Mehtap Ar neden öldü? Hastalığı neydi? Soruları internet kullanıcıları tarafından en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Biz sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar....

MEHTAP AR NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda son hali ve sağlık durumu ile gündeme gelen Mehtap Ar, son zamanlarında akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Çıkan acı haberi duyan yakınlarını yasa boğuldu. Sanatçının sevenleri üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak ifade etti.

2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ablası Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Müjde Ar “Şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz...

Mehtap Ar kimdir?