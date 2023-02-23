Meik Karwot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meik Karwot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meik Karwot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meik Karwot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Meik Karwot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meik Karwot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meik Karwot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meik Karwot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meik Karwot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meik Karwot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meik Karwot 27 Şubat 1993 tarihinde Würselen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Meik Adalbert Karwot şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meik Karwot Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Meik Karwot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Meik Karwot'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Meik Karwot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meik Karwot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Meik Karwot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meik Karwot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Aachen Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2010 yılında Aachen U19

1 Ocak 2011 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2012 yılında Hannover 96 II

1 Ocak 2014 yılında Fostiras

18 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2014 yılında SVN Zweibrücken

10 Kasım 2014 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2015 yılında Wormatia Worms

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2016 yılında LSK Hansa

14 Şubat 2017 yılında Górnik Zabrze

27 Şubat 2018 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2018 yılında Górnik Zabrze

26 Eylül 2018 yılında Radomiak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Z. Sosnowiec

Meik Karwot kimdir

Meik Karwot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meik Karwot şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Köln (-12/2008), Alemannia Aachen (1/2009-12/2010), Borussia Mönchengladbach (1/2011-2012)

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Meik Karwot nereli

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