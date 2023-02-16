Meiko Sponsel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meiko Sponsel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meiko Sponsel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meiko Sponsel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Meiko Sponsel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meiko Sponsel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meiko Sponsel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meiko Sponsel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meiko Sponsel 28 Şubat 2002 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meiko Sponsel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Meiko Sponsel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Meiko Sponsel'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Meiko Sponselboyu ve yaşı kaç

Meiko Sponsel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meiko Sponsel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Meiko Sponsel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meiko Sponsel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U19

1 Ocak 2021 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2022 yılında RW Essen

30 Haziran 2023 yılında 1.FC Köln II

Meiko Sponsel kimdir

Meiko Sponsel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meiko Sponsel şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportfreunde Eisbachtal (-2017), 1.FC Köln (2017-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Meiko Sponsel nereli

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