Meinardas Mikulenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meinardas Mikulenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meinardas Mikulenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meinardas Mikulenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meinardas Mikulenas 9 Temmuz 2002 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Meinardas Mikulėnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meinardas Mikulenas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meinardas Mikulenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Meinardas Mikulenas'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Meinardas Mikulenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meinardas Mikulenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meinardas Mikulenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meinardas Mikulenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zalgiris

21 Şubat 2023 yılında Suduva

31 Aralık 2023 yılında Zalgiris

Meinardas Mikulenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meinardas Mikulenas şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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