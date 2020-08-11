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Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Navtex ilan ettikten sonra Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başladı. Türkiye'nin çalışmaları sonrası Yunan Türk Yunan botu hücumbotu ise Meis adası önüne demirledi. Bu kapsamda Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası konuları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası

Doğu Akdeniz'de kararlılıkla Türkiye'nin çalışmalarını sürdürmesi Yunanistan'ta panik yaratmaya devam ediyor. Türkiye'nin Oruç Reis isimli Sismik Araştırma Gemisi dün Navtex ilan ederek Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana gitmek için yola çıktı ve bölgeye ulaştı. Bu sabah saatlerinde ise  Türk hücumbotu Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine demirledi. Yunanistan'a ait hücumbotu ise  Meis Adası önüne demir attı. Bu doğrultuda  Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası konuları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası

MEİS ADASI NEREDE?

Yunanistan'a ait on iki adadan olan Meis Adası, Doğu Akdeniz'de bulunmaktadır. Adanın resmi adı Megisti ancak Kastellorizo olarak geçiyor. Meis Adası, İtalyanca'da "kırmızı kale" anlamına gelmektedir. Ada, İkinci Dünya Savaşı sonunda Yunanistan'a geçerken İtalyanlar bu adadaydı.

Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası

MEİS ADASI KİMİN?

Meis Adası, Yunanistan'a ait on iki adadan biridir.

MEİS ADASI HARİTASI

Meis Adası Antalya ilimizin karşısında yer almaktadır.  Kaş kıyılarından sadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüz ölçümü 7,3 kilometre karedir.

Meis adası nerede? Kimin ? Meis adası haritası

Tayfun Altuntaş
Editör


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