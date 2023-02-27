Meissa Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meissa Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meissa Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meissa Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meissa Diop 2 Şubat 2003 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meissa Diop Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Corona Management yapmaktadır. Meissa Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Meissa Diop'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meissa Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meissa Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meissa Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meissa Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Valmiera

20 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında Valmiera

Meissa Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meissa Diop şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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