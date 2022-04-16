Mekan Süsleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekan Süsleme Elemanı görev tanımı nedir, Mekan Süsleme Elemanı ne iş yapar, Mekan Süsleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekan Süsleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekan Süsleme Elemanı Tanımı;

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Mekan Süsleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekan Süsleme Elemanı Maaşları

Mekan Süsleme Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekan Süsleme Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekan Süsleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.13

Meslek Adı :

Mekan Süsleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonlarda mekan düzenleme, tasarlama, planlama, tanıtım, uygulama ve değerlendirme işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekan Süsleme Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Araştırma planı hazırlamak,

d) Zamanı belirlemek,

e) Mekânı belirlemek,

f) Etkinliklerini tasarlamak,

g) Görüşmeleri yapmak,

h) Maliyet hesabı çıkarmak,

i) Tanıtım ve pazarlama yapmak,

k) Yardımcı hizmetleri temin etmek,

l) Mekânı düzenlemek,

m) Balon, havai fişek, kumaş vb. malzemelerle süsleme yapmak,

n) Etkili iletişim kurmak,

o) Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak,

p) Sonucu değerlendirmek,

q) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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