Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü ne iş yapar, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü Tanımı;

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Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü Maaşları

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.22

Meslek Adı :

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kapalı yada açık alanda bulunan işyerlerinde gerdirme makinesi, firkete tezgahı, çift kirişli vinç ve gereci platform gibi araçları yetkili makamlarca verilmiş ehliyet veya belge ile kullanan, bu cihazların hizmet öncesi bakımlarını yapan, arıza tespiti ve basit arızalarını gideren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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