Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) Maaşları

Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.16

Meslek Adı :

Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Jeneratör ve diğer sabit teçhizatlı, motorlu taşıtlar dışında demiryolu lokomotifleri, inşaat makineleri ve diğer yürüyen teçhizatı çalıştıran dizel motorların tamir ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mekanik Bakım-Onarımcı de benzeri işler yapmak,

b) Dizel motorların ayarlanması, tamiri ve bakımında ihtisas sahibi olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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