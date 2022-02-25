Mekaniker-Matbaa Makineleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mekaniker-Matbaa Makineleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mekaniker-Matbaa Makineleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mekaniker-Matbaa Makineleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mekaniker-Matbaa Makineleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mekaniker-Matbaa Makineleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker-Matbaa Makineleri Maaşları

Mekaniker-Matbaa Makineleri maaşı ortalama olarak aylık 6850_TL'dir. En düşük Mekaniker-Matbaa Makineleri maaşı 5550_TL, En yüksek ise 8150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Matbaa Makineleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.21

Meslek Adı :

Mekaniker-Matbaa Makineleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Matbaa makinelerini tamir eden yahut bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Matbaa Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Mekanik Bakım Onarımcı (7233.10) da belirtilenlere benzemekle beraber linotip, monotip pedallı matbaa yahut litograf makineleri gibi özel bilgiye ihtiyaç gösteren makineler üzerinde çalışmak,

b) Tamir ve bakımları yapılan makinelerin çalışma ayarlarını yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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