Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri görev tanımı nedir, Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri ne iş yapar, Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri Tanımı;

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Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri Maaşları

Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.23

Meslek Adı :

Mekaniker-Pistonlu Buhar Makineleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi ve nakil vasıtalarına hareket veren pistonlu buhar makinelerini tamir eden veya bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Pistonlu Buhar Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Mekanik Bakım Onarımcı (7233.10) da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren pistonlu buhar makineleri üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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