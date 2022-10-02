Mekaniker (sondaj Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker (sondaj Makineleri) görev tanımı nedir, Mekaniker (sondaj Makineleri) ne iş yapar, Mekaniker (sondaj Makineleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker (sondaj Makineleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker (sondaj Makineleri) Tanımı;

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Mekaniker (sondaj Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker (sondaj Makineleri) Maaşları

Mekaniker (sondaj Makineleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker (sondaj Makineleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker (sondaj Makineleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.30

Meslek Adı :

Mekaniker (sondaj Makineleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sondaj makine ve ekipmanlarının atölye veya arazi ortamında sürekli ve düzenli olarak takibini, bakımını, tamiratını, tadilatını,imalatını, yağlamasını, parça değişimini vb. diğer işlemlerini yerine getirerek makine ve cihazların sondaj faaliyetlerine hazır kalmasını sağlama,olası arıza ve aksaklıkları zamanında veya öncesinde gidererek hizmetin sürekliliğini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci Makinist (Sondaj Makineleri), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sondaj için gerekli olan malzemeleri ambardan tedarik etmek,

b) Sondajda kullanılacak alet ve avadanlıkları yapılacak işin niteliğine uygun olarak hazırlamak,

c) Arazide çalışan makine ve ekipmanların günlük ve periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

d) Makinenin görsel kontrollerini yaparak makinede aşınan,bozulan ve kırılan parçaları tespit etmek ve yenileriyle değiştirmek,

e) Sondaj makine ve ekipmanlarda meydana gelen arıza ve aksaklıkların nedenlerini araştırmak,

f) Arazide arıza yapan makine ve ekipmanların tamirlerini arazide (yerinde) yapmak,

g) Makinelerin işyeri ve görev değişikliklerinde işi gerçekleştiren ekibe yardım ve nezaret etmek,

h) Arazi çalışmaları için makine ve ekipman nakliyesi işlemlerine nezaret ederek olası arıza ve aksaklıklara müdahale etmek,

i) Su ve çamur pompaları tamir bakım ve yenilenme işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Arızalı pompaların pompa gömleklerini değiştirmek,

k) Makinelerin tahrik kayışlarını kontrol etmek ve eskiyen, deforme olan tahrik kayışlarının yenileriyle değişimini yapmak,

l) Sondaj makine ve ekipmanının ayarlarını kontrol etmek ve ayarı kaçmış buji ve enjektörlerin ayarlarını düzelterek sabitlemek,

m) Kullanma sürelerini dolduran parçaları tespit ederek yenileriyle değiştirmek,

n) Yakıt donanımında meydana gelen tıkanmaları tespit ederek mevcut tıkanıklığı gidermek,

o) Makine ve cihazların elektrik donanım arızalarını tespit etmek ve gidermek,

p) kaporta ve şasi üzerinde meydana gelen çatlakları kaynak ile tamir etmek,

q) Atölye ortamında genel amaçlı kaynak, torna, tamir, yağlama, boya, kaporta vb. işlemleri gerçekleştirmek,

r) Yapılan iş ve kullanılan malzemeler ile ilgili kayıtları tutmak ve bunlara ilişk

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