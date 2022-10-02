Mekaniker-Vagon Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekaniker-Vagon görev tanımı nedir, Mekaniker-Vagon ne iş yapar, Mekaniker-Vagon olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekaniker-Vagon mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekaniker-Vagon Tanımı;

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Mekaniker-Vagon Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekaniker-Vagon Maaşları

Mekaniker-Vagon maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mekaniker-Vagon maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekaniker-Vagon iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.25

Meslek Adı :

Mekaniker-Vagon

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her nevi demiryolu vagonlarının çeşitli tamir bakım ve ayarlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tamirci-Makinist (Vagon) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızalı vagonların koşum takımlarını, tamponlarını, dingil yataklarını, yay ve makaralarını, hava fren hortumlarını, boruları ve diğer kısımlarını kontrol ederek arızaların nedenlerini ve yerlerini araştırmak,

b) Tespit ettiği arızalı kısmın parçalarını sökmek,

c) Sökülen parçalardan arızaya sebebiyet verenleri çeşitli tip metal işleyen tezgahları çalıştırarak veya kaynak, perçin ve çeşitli tip el avadanlıkları kullanarak tamir etmek,

d) Tamiri imkansız olan parçaları yenileri ile değiştirmek,

e) Sökülen parçaları tekrar yerlerine takmak ve gerekli sistem ayarlarını yapmak,

f) Vagonların eskiyen ve aşınan kasa levhalarını değiştirmek,

g) Şaselerde meydana gelen arızaları gidermek,

h) Belirli zamanlarda vagonların bakımını yapmak,

i) Hareketli kısımlarını yağlamak,

j) Vagonlar üzerindeki yağ depolarına yağ basmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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