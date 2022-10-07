Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü görev tanımı nedir, Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü ne iş yapar, Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü Tanımı;

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Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü Maaşları

Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.28

Meslek Adı :

Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, üretim işlemleri öncesi hazırlık işlemleri, sulu, kuru, ısıl yöntemler kullanarak ve susuzlaştırarak, çöktürerek, kurutarak mekanik (Fiziksel) cevher zenginleştirme ve vardiya sonu işlemleri yapan, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekanik(Fiziksel) Cevher Zenginleştirme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Üretim işlemleri öncesi hazırlık yapmak,

b) Mekanik (fiziksel) cevher zenginleştirme yapmak(sallantılı masa ile zenginleştirme yapmak, MGS ile zenginleştirme yapmak, manyetik ayırıcı ile zenginleştirme yapmak, ağır ortam ile zenginleştirme yapmak, Jig ile zenginleştirme yapmak, kalsinasyon ile zenginleştirme yapmak, triyaj (elle ayırma) ile zenginleştirme yapmak,

c) Yıkama tamburu ile pasa (atık) veya ince malzeme ayırmak, sıcak sulu ortamda çözme oluğu ile zenginleştirme yapmak, sıcak sulu ortamda dekanter santrifüj ile zenginleştirme yapmak, tikinerde çöktürme ile zenginleştirme yapmak, vakum kristalizatörü ile zenginleştirme yapmak, akışkan yatak ile kurutma yapmak, püskürtmeli/flaş kurutucu ile kurutma yapmak, tikiner ile susuzlaştırma yapmak, filtre ile susuzlaştırma yapmak,

d)Kullanılan makine ve techizatın kısa bakımını yapmak

e) Vardiya sonu işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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