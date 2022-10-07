Mekanize Kazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mekanize Kazı Operatörü görev tanımı nedir, Mekanize Kazı Operatörü ne iş yapar, Mekanize Kazı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekanize Kazı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekanize Kazı Operatörü Tanımı;

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Mekanize Kazı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekanize Kazı Operatörü Maaşları

Mekanize Kazı Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Mekanize Kazı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanize Kazı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.29

Meslek Adı :

Mekanize Kazı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, kazı öncesi hazırlık yapan, kazı yapan, kazı sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekanize Kazı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kazı öncesi hazırlık yapmak,

d) Kazı yapmak (kesim öncesi hazırlık yapmak, kesim yapmak),

e) Kazı sonrası işlemleri yapmak (makinenin kazı sonrası kontrollerini yapmak, çalışma alanının kontrolünü yapmak),

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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