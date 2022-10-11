Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi Tanımı;

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Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi Maaşları

Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.09

Meslek Adı :

Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mekanizmalı perde sistemlerinin imalini yapan, perdeleri montaja hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi. işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Siparişleri kontrol etmek hazırlık yapmak,

b) Kullanılacak perde kumaşını ölçüsüne göre kesmek, gönyeleme yapmak,

c) Alüminyum ve ya plastik profilleri ölçüsüne uygun olarak kesmek,

d) Kumaşı diğer aksamlar ile birleştirmek, monte etmek,

e) Mekanizmanın işlerliğini denemek, kontrol etmek,

f) Son kontrolleri yapmak montaja hazır hale getirmek,

g) Çalışma alanının temizliğini yapmak,

h) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip temek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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