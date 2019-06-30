KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nce uygulanacak "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Osman Bilgin, Vali Yardımcısı Tahir Demir, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal ile kurum personelleri katıldı.

Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile adres kayıt sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirileceğini belirtti.

Oluşturulan altyapının diğer sistemlerle entegre edilebilmesi amacıyla projenin başlatıldığını ifade eden Bilgin, proje kapsamında ülke çapında adres verisi mekansal konum bilgisi ile beraber toplanacak, raporlanacak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ile resmi bilgi niteliğinde paylaşılabileceğini kaydetti.

Projede konum bilgisi tabanlı yeni uygulamalar ve entegrasyonlar geliştirileceğini aktaran Bilgin, yazılım ve donanım bileşenleri içeren bir yaygınlaştırma sistemi ile veri toplama, düzenleme, kontrol, entegrasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verileceğini bildirdi.

Daha sonra Ünsal, toplantıda proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kaynak: AA