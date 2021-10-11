Mekatronik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mekatronik Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Mekatronik Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Mekatronik Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekatronik Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekatronik Bakım Onarımcısı Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mekatronik sistemlerde montaj, demontaj, bakım ve onarım yapan nitelikli kişidir.

Mekatronik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekatronik Bakım Onarımcısı Maaşları

Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekatronik Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekatronik Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mekatronik Bakım Onarımcısı Ne İş Yapar?

Mekatronik Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Mekatronik sistemlerinin kumanda, mekanik ve üretim sistemlerini

sökerek taşımak,

b) Mekatronik sistemlerin kumanda ve mekanik kısımlarının

montajını yapmak,

c) Mekatronik sistemleri enerjisiz ve enerji altında çalıştırmak,

d) Mekatronik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mekatronik Bakım Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Mekatronik Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekatronik Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7421.26 olarak belirlenmiştir



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