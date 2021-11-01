Mekatronik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mekatronik Öğretmeni görev tanımı nedir, Mekatronik Öğretmeni ne iş yapar, Mekatronik Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mekatronik Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mekatronik Öğretmeni Tanımı;

Çalıştığı eğitim kurumunda öğretim programları ve ilgili mevzuatta uygun olarak, öğrencilere makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar sistemlerine dayalı bilgileri anlamlı bir bütünlük içinde kaynaştırarak, kontrol teknolojilerinin yardımıyla çamaşır makinesinden robota, taşıtlarda hava yastığı güvenlik sistemlerinden fotoğraf makinesine kadar otomasyon ürünlerinin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi konularında eğitim veren kişidir.

Mekatronik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekatronik Öğretmeni Maaşları

Mekatronik Öğretmeni maaşı ortalama aylık 9.500 - TL’dir. En düşük Mekatronik Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mekatronik Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mekatronik Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

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Mekatronik Öğretmeni Ne İş Yapar?

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Mekatronik Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

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Meslek Alt Ana Grubu :

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Mekatronik Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mekatronik Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2320.51 olarak belirlenmiştir



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